На Волыни столкнулись два минивэна: в аварии пострадали 11 человек
Источник:"Буг"
В Нововолынске ночью, 30 января, произошло ДТП – столкнулись два минивэна. В аварии пострадали 11 человек, все – пассажиры.
ДТП произошло недалеко от заправки "Марс" на улице Луцкой. Там не разминулись минивэны.
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Детали аварии в Нововолынске
В городе на Волыни столкнулись Fiat и Peugeot. В результате один из минивэнов съехал в кювет. В то же время оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
На Волыни столкнулись два минивэна / Фото "Буг"
Пострадали много людей
В Нововолынской городской больнице сообщили о 11 пострадавших в ДТП. В частности, 6 пострадавшим оказали помощь без госпитализации.
В то же время 5 пациентов отвезли в больницу:
- одного – в травматологическое отделение с переломом,
- двух – в хирургическое с черепно-мозговыми травмами, ушибами и рваными ранами,
- одного – в неврологическое отделение с черепно-мозговой травмой.
Еще одного пострадавшего госпитализировали в областную больницу.
Водители минивэнов в аварии не пострадали. Однако во время проверки на алкоголь у одного из водителей обнаружили признаки опьянения.
В пресс-службе полиции Волыни подтвердили, что ДТП действительно произошло на территории области, но деталей пока не сообщают.
В аварии пострадали 11 человек / Фото "Буг"
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