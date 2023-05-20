В МИД Польши заявили, что Зеленский должен "извиниться за Волынь": посол Украины уже отреагировал

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что украинский лидер якобы должен извиниться за Волынскую трагедию. На такие высказывания уже отреагировал наш посол Василий Зварыч.

Посол Украины в Польше заявил, что любые попытки навязать президенту или нашему государству то, что мы должны делать относительно общего прошлого, неприемлемы и досадны.

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Что именно сказал спикер МИД Польши

В интервью Onet Лукаш Ясина отметил, что украинская сторона якобы "не понимает", что тема Волыни важна для поляков.

Президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности… Извиниться и попросить прощения. Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает,

– заявил спикер МИД Польши.

Как отреагировал посол Украины

Василий Зварыч отметил, что внимательно прочитал интервью спикера МИД Польши Лукаша Ясины, где он высказал мнение, что Украина и президент должны бы делать в контексте 80-й годовщины Волыни.

Любые попытки навязать Президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, неприемлемы и досадны. Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа,

– подчеркнул посол Украины в Польше.

Также дипломат отметил, что известная формула подлинного примирения в украинско-польских отношениях звучит так: "Прощаем и просим прощения".

Волынская трагедия – это противостояние между УПА и Армией Крайовой во время Второй мировой войны в 1943 году на Волыни. Количество жертв, которое называют исследователи, очень варьируется. Так, по польским подсчетам, во время этой трагедии погибли по меньшей мере 35 тысяч человек.