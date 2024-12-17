Есть очевидный прогресс, – Туск о решении исторических вопросов с Украиной

Между Польшей и Украиной есть "очевидный прогресс" по историческим вопросам. Один из них касается эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова польского премьер-министра Дональда Туска во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским во Львове 17 декабря, которые цитирует РАР.

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Что сказал Туск о прогрессе в исторических вопросах с Украиной

Дональд Туск отметил, что в Польше ждут решения относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Однако он отметил, что поляки также понимают, какова ситуация в Украине из-за войны.

История никогда не была легкой, но она, безусловно, не может нас разделить и она, безусловно, не разделит нас,

– заявил польский премьер.

Кроме того, Туск отметил, что история Польши и Украины "сложная и прекрасная". Он подчеркнул, что взаимоотношения между нашими народами "полны взлетов и падений".

Премьер-министр Польши также сказал, что для наших стран важно поддерживать друг друга.

"Я очень доволен сотрудничеством между нашими министерствами культуры. Что касается исторических вопросов между нашими странами – есть встречи, есть совместная работа, которая началась, мы продвигаемся", – сказал он.

К слову, ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявлял, что Украина и Польша наконец пришли к согласию относительно эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Теперь важно, чтобы этот процесс происходил на экспертном, историческом техническом уровне, без политических препятствий.