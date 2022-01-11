Вооруженные ракетами: истребители России и Беларуси патрулировали "общие" границы
Источник:телеграм Минобороны Беларуси
В Минске сообщили, что белорусские и российские истребители выполнили совместное патрулирование границ Союзного государства. Самолеты были вооружены ракетами.
Соответствующее заявление о патрулировании "общих" границ 11 января в сети обнародовало Министерство обороны Беларуси.
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Истребители России и Беларуси патрулировали "общие" границы
Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных границ Союзного государства,
– говорится в сообщении.
В белорусском ведомстве уточнили, что полеты выполняли на многоцелевых истребителях Су-30СМ.
Истребители России и Беларуси патрулировали "общие" границы / Фото Минобороны Беларуси
На обнародованных видео заметно, что самолеты вооружены ракетами.
Самолеты вооружены ракетами / Фото Минобороны Беларуси
Патрулирование границ истребителями России и Беларуси: смотрите видео
Совместные белорусско-российские патрулирования: что известно
- В ноябре – декабре 2021 года истребители России и Беларуси патрулировали государственную границу Беларуси, выполняя регулярные полеты.
- В начале ноября глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.
- Он утверждает 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы.