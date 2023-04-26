Жесткий "массаж" для оккупантов: ВСУ передали ведение врагу дроном-камикадзе – мощное видео

Украинские военные продолжают защищать нас и наносить врагу безумные потери. В сети завирусилось видео, где ВСУ производят зачистку окопов с российскими захватчиками.

На видео видно, как оператор беспилотника ведет разведку над позициями оккупантов в поисках спрятавшихся там вражеских солдат.

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Защитники ликвидировали вражескую группу

Заметив врага, он быстро развернул квадрокоптер со взрывчаткой для захода на атаку и направил его прямо в спину россиянину.

На этом видео прерывается. Но похоже, что шансы врага на выживание после такого очень минимальны.

ВСУ передали ведение врагу дроном-камикадзе: смотрите видео

Россия готова понести большие потери

Американские официальные лица уверены, что Владимир Путин сталкивается с политической ценой мобилизации. И даже в этом случае России нужно время, чтобы призвать эти силы, научить их и отправить в бой.

В New York Times отмечают, что способность и готовность России компенсировать потери до сих пор велика. Именно это позволяет Кремлю мобилизовать все больше срочников.

Однако некоторые аналитики сомневаются, что Москва достаточно солдат, чтобы заполнить окопы, которые она построила вдоль своей линии фронта.

Кроме того, некоторые из обнародованных документов Пентагона также описывают, что ЧВК "Вагнера" возобновила вербовку солдат из российских тюрем.

Более того, издание процитировало анонимного высокопоставленного чиновника из Европы, который утверждает, что во время частных встреч Сергей Шойгу выразил другим официальным лицам "уверенность в победе России".

Напомним, что Алексей Резников по итогам "Рамштайна-11" заявил, что партнеры пообещали Украине поддержку к победе.

С момента полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины уничтожили 188 410 оккупантов. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков.