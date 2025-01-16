Военный эксперт назвал главные проблемы в управлении армией

Подразделения, которые показывают свою эффективность, осуществляют качественную подготовку своих бойцов, создали рекрутинговые центры и не имеют проблем с комплектацией. Система управления украинской армией требует определенных изменений.

В условиях, которые есть сейчас на фронте, нынешняя система управления войском показывает себя неэффективно. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров.

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"Многие подразделения, которые показывают свою эффективность, адекватное отношение к своим бойцам, осуществляют их хорошую подготовку, создали свои рекрутинговые центры. Они эффективны, у них нет проблем с комплектацией. Нам надо менять систему управления войском во многом. Потому что нынешняя система показывает себя в условиях, которые у нас есть сейчас, неэффективно", – сказал он.

Есть определенные вопросы

Андрей Крамаров отметил, что по мобилизации есть проблема не только в диалоге с обществом, но и с подготовительной, сроками. По его словам, Украине нужен был новый закон о мобилизации, однако новых инструментов пока не получили.

Сам подход к работе территориальных центров комплектации и формирования. Как результат, получим самые многочисленные наши роды войск. Это Сухопутные войска, в которых рекрутинг зависит от ТЦК. У многих подразделений есть проблемы. Также подход. Господин Билецкий хорошо сказал, что у нас есть проблема в профессионализме нашего военного руководства. Это старший офицерский состав,

– считает он.

Также в целом проблемы с подходом к менеджменту нашей армии. Это и рекрутинг, и осуществления переобучения, подготовки, при отдельных необходимостях – перепрофилирования того или иного специалиста армии.

Кроме того, есть вопросы к стандартам оценки деятельности. Например, есть подразделения, которые могут находиться рядом друг с другом. В одном – большие потери, другой – эффективно выполняет боевые задачи. В результате какие-то подходы к оценкам этого у командования будут одинаковые, что не является эффективным.