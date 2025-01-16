В умовах, які є зараз на фронті, нинішня система управління військом показує себе неефективно. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров.

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"Багато підрозділів, які показують свою ефективність, адекватне ставлення до своїх бійців, здійснюють їхню гарну підготовку, створили свої рекрутингові центри. Вони ефективні, у них немає проблем із комплектацією. Нам треба змінювати систему управління військом багато у чому. Тому що нинішня система показує себе в умовах, які у нас є зараз, неефективно", – сказав він.

Є певні питання

Андрій Крамаров зазначив, що щодо мобілізації є проблема не лише у діалозі із суспільством, але й з підготовною, строками. За його словами, Україні потрібен був новий закон про мобілізацію, однак нових інструментів наразі не отримали.

Сам підхід до роботи територіальних центрів комплектації та формування. Як результат, отримаємо найчисельніші наші роди військ. Це Сухопутні війська, у яких рекрутинг залежить від ТЦК. У багатьох підрозділів є проблеми. Також підхід. Пан Білецький гарно сказав, що у нас є проблема у професіоналізмі нашого військового керівництва. Це старший офіцерський склад,

– вважає він.

Також загалом проблеми із підходом до менеджменту нашої армії. Це і рекрутинг, і здійснення перенавчання, підготовки, за окремих необхідностей – перепрофілювання того чи іншого спеціаліста армії.

Крім того, є питання до стандартів оцінки діяльності. Наприклад, є підрозділи, які можуть перебувати поруч один з одним. В одному – великі втрати, інший – ефективно виконує бойові завдання. У результаті якісь підходи до оцінок цього у командування будуть однакові, що не є ефективним.