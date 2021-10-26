Вооруженные силы впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе: мощное видео

Военные ВСУ применили ударные беспилотники Bayraktar TB2 на Донбассе. Ими они отогнали оккупантов, которые целую ночь и утро бомбили поселок Гранитное Донецкой области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал Роман Доник – волонтер, который проводит обеспечение украинских военных. Он обнародовал соответствующее видео.

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Bayraktar применили на Донбассе

Ударные дроны применили впервые для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреляла село Гранитное. Роман Доник рассказал, что для работы с расстояния более 15 километров решили использовать именно ударные дроны.

В ответ ради сохранения жизни воинов и мирного населения, в небо подняли Bayraktar. Далее обнаружили батарею и уничтожили ракетой одну пушку.

Расчеты остальных сбежали. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу. Доверяйте ВСУ, – написал волонтер.

Как испытали беспилотник Bayraktar на Донбассе: смотрите видео

Что известно о Bayraktar TB2?

Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.



Разработка проекта началась в 2000 году и продолжалась вплоть до 2009. За 10 лет Турция выпустила около ста таких летательных аппаратов.



Источник: Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.Разработка проекта началась в 2000 году и продолжалась вплоть до 2009. За 10 лет Турция выпустила около ста таких летательных аппаратов.Источник: Википедия

Ранее Bayraktar уже испытывали на аэродромах за пределами ООС. Так, например военные поделились мощным видео испытаний беспилотников на аэродроме в Николаеве.

Что известно о закупке этих беспилотников

В 2019 году Украина закупила 6 турецких беспилотников Bayraktar TB2 компании Roketsan.

Первый ударный беспилотник войска ВСУ получили в июле 2021 года. Его испытали на аэродроме под Николаевом.

Особенность поставленного в Украину комплекса заключается в том, что, кроме мобильной и стационарной, в составе есть морская станция управления беспилотником.

Сейчас украинское государственное предприятие "Антонов" разрабатывает беспилотник "Горлица-2" – отечественный аналог турецкого Bayraktar TB2.

Полный текст публикации Романа Доника:

Первое применение "Bayraktar" на Донбассе против артиллерии российских наемников.

Ну что, ударные дроны "Bayraktar" были впервые задействованы в уничтожении вражеской артиллерии. Несколько дней вражеские пропагандисты прокачивали истерию, что ВСУ нарушили минские договоренности и зашли на вражескую территорию.

И сегодня с максимально возможной дальности (15 + км) обстреляли село Гранитное Донецкой области. Обычными средствами обнаружить батарею не смогли. Далеко.

Кроме того, наемники и оккупанты начали массированные обстрелы наших позиций из артиллерии.

В ответ, для сохранения жизни воинов и гражданского населения, поднят БПЛА "Байрактар", была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка. На эту минуту. Расчеты остальных сбежали. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу. Доверяйте ВСУ.