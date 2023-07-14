"Все только начинается": командир вагнеровцев намекнул на продолжение бунта вместе с кадыровцами

В конце июня Евгений Пригожин решил устроить вооруженный мятеж. Он ни к чему не привел или почти не привел. Ведь внутри России может назревать продолжение "маршей на Москву".

По крайней мере, об этом свидетельствует заявление командира вагнеровцев. По его словам, "все только начинается". Он пригрозил, что бунт продолжится, но в этот раз к нему присоединятся еще и кадыровцы.

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Вагнеровцы готовы продолжить мятеж

Ролик записал полевой командир ЧВК "Вагнера" с позывным "Берсерк". Он отметил, что находится в Беларуси под Осиповичами. Собственно, там и расположен тот самый палаточный городок, куда перебросили наемников.

От имени совета полевых командиров я хочу сказать всем, кто пал духом, что это только начало. Все только начинается. Наш марш справедливости показал очень много интересного,

– подчеркнул он.

"Берсерк" не называл всех деталей. Но его намеков было предостаточно. Он вспомнил, как "определенное формирование министерства обороны" будто застряло в пробке. Имел в виду командир кадыровцев, которые якобы до Ростова не доехали, но не все так однозначно.

Вагнеровец говорит о возобновлении мятежа: смотрите видео

По его словам, они все-таки прибыли. Более того, удалось пообщаться с их командиром. По результатам этого, "пришли к очень интересным выводам". Они, убеждает вагнеровец, "зачеркивают некоторые наши предыдущие разногласия".

Он подчеркнул, что "среди ваших верных пехотинцев есть наши единомышленники". Вагнеровец повторил, что все только начинается. И что "путь" ЧВК "Вагнера" еще не завершен.

Мы готовы к глобальным событиям и потрясениям, которые ждут нашу страну и всех нас,

– добавил он.

Обратим внимание, что это может быть очередная ИПСО со стороны россиян. Да и сам командир вагнеровцев может быть никаким не командиром. С другой стороны, это может быть не ИПСО, а демонстрация того, что вооруженный мятеж был лишь началом.

В России продолжают "лететь" головы