Вопрос цены, – Каспаров о том, что мешает Путину в полномасштабном наступлении на Украину

18 января 2022 , 21:30
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Источник:

24 канал

Владимир Путин готов к полномасштабному наступлению на Украину. Единственный фактор, который его сейчас сдерживает – цена.

Такое мнение высказал известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. У Путина нет никаких моральных обязательств или никакого уважения к договорам, которые он сам подписывал.

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"Путина начать полномасштабную агрессию против Украины, мне кажется, сдерживает лишь вопрос цены", – отметил Каспаров.

Путин готовится к военной операции

По словам российского оппозиционера, цена для Путина непонятная, потому что Украина – не Грузия, а большая страна, которая точно готова давать отпор.

Однако мне кажется, что концентрация такого количества войск на границе и постоянное нагнетание ситуации свидетельствует о том, что какую-то военную операцию Путин точно имеет в виду. Все будет зависеть от того, насколько он оценит риск, связанный с реакцией Запада.

Гарри Каспаров

Российский оппозиционер

Каспаров предположил, что Путин будет осторожным, потому что риск для него сейчас очень велик.

Полное интервью с Гарри Каспаровым в программе "Первые лица": смотрите видео

 

Полномасштабное наступление России: что известно

  • О последствиях вероятного нападения Владимира Путина на Украину предупредили в Финляндии. Запад может ответить на такие действия Кремля жесткими экономическими санкциями.
  • Американский политик Адам Шифф убежден, что вторжение России в Украину лишь приблизит НАТО к границам государства-агрессора, а это – мощный сдерживающий фактор.
  • В Совете нацбезопасности и обороны Украины не видят большой угрозы из-за стягивания российских войск и техники к границам.
  • При этом по информации Conflict Intelligence Team, Россия продолжает наращивать войска возле границ с Украиной.
Автор: Тетяна Сукач