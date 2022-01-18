Вопрос цены, – Каспаров о том, что мешает Путину в полномасштабном наступлении на Украину

Владимир Путин готов к полномасштабному наступлению на Украину. Единственный фактор, который его сейчас сдерживает – цена.

Такое мнение высказал известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. У Путина нет никаких моральных обязательств или никакого уважения к договорам, которые он сам подписывал.

К теме Украинцам нужно меньше паниковать, – Цимбалюк о вероятном наступлении Путина

"Путина начать полномасштабную агрессию против Украины, мне кажется, сдерживает лишь вопрос цены", – отметил Каспаров.

Путин готовится к военной операции

По словам российского оппозиционера, цена для Путина непонятная, потому что Украина – не Грузия, а большая страна, которая точно готова давать отпор.

Однако мне кажется, что концентрация такого количества войск на границе и постоянное нагнетание ситуации свидетельствует о том, что какую-то военную операцию Путин точно имеет в виду. Все будет зависеть от того, насколько он оценит риск, связанный с реакцией Запада. Гарри Каспаров Российский оппозиционер

Каспаров предположил, что Путин будет осторожным, потому что риск для него сейчас очень велик.

Полное интервью с Гарри Каспаровым в программе "Первые лица": смотрите видео

Полномасштабное наступление России: что известно