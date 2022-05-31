Вопрос часов: Шарль Мишель заявил, что 6 пакет санкций против России будет утвержден 1 – 2 июня

Шарль Мишель сообщил, что 6 пакет санкций против России будет утвержден 1 – 2 июня. Юридический текст уже редактируется.

Председатель Европейского совета отметил, что это "вопрос часов". В частности, 6 пакета санкций могут утвердить уже вечером 1 июня.

В следующем пакете санкций ЕС не будет газового эмбарго

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Зузаной Чапутовой – президентом Словакии подчеркнул необходимость ужесточать санкции против России .

Ситуация, когда между пятым и шестым санкционными пакетами против России прошло уже более 50 дней, не приемлемо,

– подчеркнул украинский лидер.

Он также выразил надежду, что шестой пакет санкций будет принят уже в ближайшее время.

ЕС достиг соглашения о запрете экспорта российской нефти

Мишель 31 мая сообщил, что ЕС наконец-то достиг соглашения о запрете экспорта российской нефти . В то же время речь идет о запрете на поставки в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. Между тем, поставка сырой нефти через гигантский нефтепровод "Дружба" еще будет действовать.

Урсула фон дер Ляен – президент Еврокомиссии – поздравила решение ЕС. Она заявила, что это позволит сократить ориентировочно 90% импорта нефти из России в ЕС до конца 2022 года.

Долгое время решение блокировала Венгрия. По состоянию на 31 мая страну освободили от нефтяного эмбарго .

В Европарламенте раскритиковали подобные решения. В частности, Расмус Андресен выразил разочарование тем, что нефтеснабжение через трубопроводы было выведено из-под эмбарго. Евродепутат отметил, что "полупродуманные санкции дают России роковой сигнал" .

Никола Бер – вице-президент Европарламента – подчеркнула, что "из-за легкого нефтяного эмбарго государства-члены ЕС не оправдали ожиданий".

Канада ввела новые санкции

Канада 31 мая сообщила о введении новых санкций против 22 физических и 4 юридических лиц из России.

Санкции ввели против 4 российских компаний:

Инвестторгбанка

"Россельхозбанк"

"РВК",

"Российский фонд прямых инвестиций".

Также под ограничения попали чиновники российских финансовых учреждений и члены их семей. В Канаде подчеркнули, что санкционным давлением пытаются остановить "бессмысленную войну, приведшую к потерям тысячи жизней".

Заметьте – Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России: смотрите видео