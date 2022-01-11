Вопрос не в США и Европе, – Чалый сказал, от кого на самом деле зависит будущее Украины
Источник:24 канал
Соединенные Штаты не допустят возможности продемонстрировать свою неполноценность перед Россией. При этом США не будут действовать как "жандармы".
Если раньше Штаты брали на себя основные расходы и военные силы, в частности, в Афганистане, то сейчас они стремятся разделить эту ответственность с Европой. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
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Чалый о позиции США и Европы
По его словам, европейцы не представляли, что горячая фаза войны может быть в центре континента. Однако унижения они не потерпят.
Вопрос не в том, что США скажут, вопрос не в том даже, что в Европе скажут. Вопрос в том, что скажет наше руководство,
– подчеркнул Чалый.
Он объяснил, что если украинское руководство – президент, парламент, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – будет держать позицию выше США, Америка не будет "отставать" далеко от нас.
Однако, как отметил Чалый, украинской власти следует думать не только о том, как остановить перемещение российских войск по территории, но и говорить о деоккупации Донбасса и Крыма.
Позиция ЕС и США: последние новости
- Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты и Европейский Союз придерживаются одного мнения относительно поддержки Украины.
- Однако относительно дополнительного вооружения для Украины в случае развертывания агрессии России Германия и США не могут прийти к согласию.
- При этом в МИД Германии объяснили, что Берлин ставит перед собой задачу не допустить дальнейший конфликт с Россией, поэтому о поставках оружия речь не идет.