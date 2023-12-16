Неадекватная реакция: с какой целью Путин в первый раз прокомментировал тему двойника

На пресс-конференции президента России появился его "клон". Он представился "студентом из Санкт-Петербурга". "Клон" спросил у главы Кремля, много ли у него двойников. Однако Владимир Путин заявил, что быть похожим на него и говорить его голосом может "лишь один человек" – он.

Тема двойников президента России разошлась достаточно широко, поэтому её решили обыграть. Ведь, если эту тему продолжать игнорировать – значит выглядеть неадекватным. Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов, отметив, что фраза Путина "потенциально хороша".

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"Фраза сильного человека", но получилось очень "скомкано". Ведь к этой фразе нужна правильная подводка и нужен правильный выход. А у них получилось так, что они придумали, а толком объяснить Путину, что от него надо – не смогли", – подчеркнул политолог.

А объяснять диктатору – очень щепетильный вопрос. Он ведь себя считает "великим". Мол, и рейтинги более 70 – 80%, и народ его "любит". Поэтому тот, кто рискнет это сделать, может попасть на неприятности.

Путин, по мнению российского оппозиционера, вероятно, должен был ответить что-то вроде, что "в политике двойников используют, но он никому не позволит выступать от его имени и его голосом".

А он просто подводку убрал, концовку убрал. Получилась одна фраза – неадекватная. Видно, что никто не засмеялся, все сидели в недоумении. А там камеры показали реакцию людей. То есть, они, похоже, ожидали взрыва смеха, улыбки,

– подчеркнул Галлямов.

Проблема из-за двойника

Аббас Галлямов отметил, что он не верит в теорию двойников. По его мнению, двойник для Владимира Путина опасен. Ведь, по сути – это альтернативный центр управления Россией. Если есть двойник, говорящий таким же голосом как он, тогда гораздо легче сделать заговор.

Так, условно, если настоящий президент страны-агрессора поедет на Валдай, то тот, кто контролирует двойника, может присоединиться к сговору. И, например, тогда двойник Путина может заявить по телевидению, что он "устал и оставляет власть".

"И все. Передаю полномочия премьер-министру Мишустину". Бегай потом доказывай, что ты – настоящий президент, а то был – ненастоящий. Такая колоссальная проблема может возникнуть. Путин же никому не доверяет. Зачем ему конструировать альтернативный центр управления страной?" – сказал политолог.

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