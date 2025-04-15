15 апреля, 19:59
Вопрос вступления Украины в НАТО остается на столе, – Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте 15 апреля приехал в Украину. Во время интервью он высказался относительно возможного вступления Украины в НАТО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рютте в эфире телемарафона.
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Что сказал Марк Рютте о вступлении Украины в НАТО
На вопрос журналистки "Мы – Украина" Елены Черняковой о том, остается ли вопрос вступления Украины в НАТО на повестке дня, генсек ответил утвердительно.
Да, абсолютно. Таким был результат Вашингтонского саммита. Путь Украины в НАТО необратим, и ничего не изменилось,
– сказал Рютте.