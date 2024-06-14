Дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области, повреждены резервуары с топливом

В Воронежской области России несколько дронов атаковали местную нефтебазу, в результате чего были повреждены резервуары с топливом.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев по состоянию на утро 14 июня

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"В Лескинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была предпринята попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. Несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет", – сообщил Гусев.

Последствия уточняют

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

"Повреждения объекта уточняются. На текущий момент данных о новых угрозах атаки БПЛА в регионе нет", - добавил впоследствии оккупант.

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Об атаке беспилотников также сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области России Алексей Смирнов.

"Бойцы ПВО сбили уже 5 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", - написал Смирнов.

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