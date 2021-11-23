Воровали деньги у покупателей онлайн-магазинов: заключенные организовали преступную схему

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную мошенническую схему, которую организовали заключенные Винницкой колонии. Благодаря "коллегам на свободе" они выманивали деньги у клиентов онлайн-магазинов.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 100 тысяч гривен. Мошенники использовали фейковые сайты известных торговых платформ и объявлений.

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Как действовали мошенники

Для того чтобы украсть деньги с карт клиентов, злоумышленники называли себя сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для якобы отправки приобретенного товара.

Однако после этого они давали ссылки на специально созданный фишинговый ресурс, который был визуально похож на оригинальный сайт объявлений.

В результате мошенники получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Деньги списывали на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

Что известно о злоумышленниках

Нелегальный бизнес просуществовал более 3 месяцев. Злоумышленники обманули немало лиц из всех регионов страны.

По данным следствия, в состав преступной группы входило до 10 участников, в том числе и осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений.

Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты и доступ к фейковым электронным ресурсам. Прибыль от мошеннических действий они использовали для удержания криминальных кругов.



Заключенные организовали преступную схему / Фото СБУ



Мошенники использовали фейковые сайты / Фото СБУ

Во время обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили

черную бухгалтерию с доходами-расходами и карточными счетами разных банков;

средства связи.

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Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия. Правоохранители должны сообщить о подозрении активным участникам мошеннической схемы.

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