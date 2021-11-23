Воровали деньги у покупателей онлайн-магазинов: заключенные организовали преступную схему
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную мошенническую схему, которую организовали заключенные Винницкой колонии. Благодаря "коллегам на свободе" они выманивали деньги у клиентов онлайн-магазинов.
Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составил более 100 тысяч гривен. Мошенники использовали фейковые сайты известных торговых платформ и объявлений.
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Как действовали мошенники
Для того чтобы украсть деньги с карт клиентов, злоумышленники называли себя сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для якобы отправки приобретенного товара.
Однако после этого они давали ссылки на специально созданный фишинговый ресурс, который был визуально похож на оригинальный сайт объявлений.
В результате мошенники получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Деньги списывали на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.Обратите внимание! Нелегальный бизнес просуществовал более 3 месяцев. Злоумышленники обманули немало лиц из всех регионов страны.
Что известно о злоумышленниках
По данным следствия, в состав преступной группы входило до 10 участников, в том числе и осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений.
Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты и доступ к фейковым электронным ресурсам. Прибыль от мошеннических действий они использовали для удержания криминальных кругов.
Заключенные организовали преступную схему / Фото СБУ
Мошенники использовали фейковые сайты / Фото СБУ
Во время обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили
- черную бухгалтерию с доходами-расходами и карточными счетами разных банков;
- средства связи.
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Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия. Правоохранители должны сообщить о подозрении активным участникам мошеннической схемы.
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