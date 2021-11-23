Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 100 тисяч гривень. Шахраї використовували фейкові сайти відомих торговельних платформ та оголошень.

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Як діяли шахраї

Для того, щоб вкрасти гроші з карток клієнтів, зловмисники називали себе співробітниками торговельної платформи та пропонували заповнити реєстраційну форму для начебто відправлення придбаного товару.

Однак після цього вони давали посилання на спеціально створений фішинговий ресурс, який був візуально схожим на оригінальний сайт оголошень.

У результаті шахраї отримували доступ до реквізитів платіжних інструментів. Гроші списували на спеціально підготовлені банківські картки або гаманці небанківських платіжних систем.

Зверніть увагу! Нелегальний бізнес проіснував більше ніж 3 місяці. Зловмисники ошукали чимало осіб з усіх регіонів країни.

Що відомо про зловмисників

За даними слідства, до складу злочинної групи входило до 10 учасників, зокрема й засуджені, які відбувають покарання за вчинення тяжких злочинів.

Через своїх спільників вони отримували мобільні телефони, банківські картки, сім-карти та доступ до фейкових електронних ресурсів. Прибуток від шахрайських дій вони використовували для утримання кримінальних кіл.



Ув'язнені організували злочинну схему / Фото СБУ



Шахраї використовували фейкові сайти / Фото СБУ

Під час обшуків у пенітенціарному закладі правоохоронці виявили

чорну бухгалтерію з прибутками-видатками й картковими рахунками різних банків;

засоби зв'язку.

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Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії. Правоохоронці мають повідомити про підозру активним учасникам шахрайської схеми.

Шахрайство в Україні: останні новини