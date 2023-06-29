Может готовить удар в спину Путину: как Лукашенко может использовать ситуацию в России
Белорусский диктатор Александр Лукашенко выступил переговорщиком во время мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. На самом деле нелегитимный лидер Беларуси стремится использовать ситуацию в свою пользу и неожиданно ударить Владимира Путина.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Чаленко. По его словам, когда Лукашенко договорился с Пригожиным, то в России все его благодарили, даже пропагандисты Кремля.
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Выгода для Лукашенко
Чаленко уверен, что Лукашенко может использовать ситуацию в России, чтобы блокировать невыгодные для себя инициативы Кремля. Также белорусский диктатор мечтает не уйти в небытие из президентского кресла, а стремится к чему-то большему. К примеру, возглавить "новый вариант Советского Союза".
Не могу полностью исключать такой сценарий. Вполне возможно, что он готовит удар в спину Путину. Здесь Лукашенко как "аксакал", который у власти в Беларуси с начала 90-х годов. Он может вести себя довольно интересно. Поэтому Кремлю нужно задуматься,
– считает политолог.
Чаленко предположил намерения Лукашенко: смотрите видео
Роль Лукашенко в завершении восстания
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров к Москве.
- Затем Пригожин принял предложение Александра Лукашенко и забрал свои войска в полевые лагеря. Против вожака вагнеровцев прекратили уголовное дело.
- Лукашенко заявил, что Пригожин – уже в Беларуси, ему дали определенные гарантии безопасности. Нелегитимный президент Беларуси заметил, что вагнеровцев не нужно бояться, от них вроде бы "надо перенимать опыт". По его словам, наемники Пригожина "не помешают белорусской армии".
- Аналитики ISW отмечают, что Лукашенко может попробовать использовать ЧВК "Вагнера" в Беларуси, чтобы уменьшить накопленную зависимость белорусской армии от российской Также он может попытаться использовать наемников Пригожина, чтобы восстановить утраченный потенциал белорусской армии.