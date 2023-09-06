Наложить вето на законопроект о е-декларировании: НАПК обратится к Зеленскому

Накануне Верховная Рада проголосовала "за" возобновление е-декларирования. Впрочем, главная поправка не набрала необходимое количество голосов. Национальное агентство по предотвращению коррупции попросит Зеленского наложить вето на законопроект.

Вето президента позволит вернуть законопроект на повторное рассмотрение Верховной Рады. В НАПК подчеркнули, что это единственное решение в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины.

К теме Рада возобновила е-декларирование, однако главная правка не набрала голосов

Почему НАПК попросит наложить вето

Прежде всего в принятом законопроекте поддержана норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 миллиона гривен, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения,

– отметили в НАПК.

Добавили, что законодатели также поддержали изменения, которыми будут скрыты данные Реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей, в частности, путем не внесения сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Кроме того, удаление большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение административных и уголовных связанных с коррупцией и коррупционных правонарушений.

Справка. Сейчас Реестр насчитывает 46 556 человек. Из них 1961 – привлечен к дисциплинарной ответственности, 29457 – к административной, а 15138 – к уголовной.

После внесения вышеперечисленных изменений в статью 59 ориентировочно останется 5 021 лицо, будет удалено более 10 тысяч человек, осужденных за коррупционные преступления, отметили в НАПК.

После удаления почти 80% данных Реестра ни президент, ни премьер-министр, ни министры, ни руководители других органов власти, ни общественные организации, ни общественный совет добродетели и ВККС, которые в ближайшее время должны обеспечить назначение более 2 тысяч судей, при принятии решений о назначении, не будут иметь официального источника данных о лицах, которые были внесены в него,

– подчеркнули в НАПК.

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Что означает возобновление е-декларирования