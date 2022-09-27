Морозы приближаются: Кирилл Тимошенко рассказал о сложностях на деоккупированной Харьковщине

Украина пытается успеть до холодов восстановить всю инфраструктуру в деоккупированных районах Харьковщины. В то же время у власти есть запасной план, если все работы не выполнят вовремя.

Электрификация населенных пунктов осложняется последствиями пребывания российских оккупантов на этих территориях. Об этом 24 каналу рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Обратите внимание У Зеленского показали последствия прилета по Купянску

Возвращение к жизни

Заместитель руководителя ОП отметил, что Украина уже начала процессы восстановления инфраструктуры в деоккупированных районах Харьковщины, но процесс происходит с трудом.

Вчера подключили электроэнергию к Балаклее – это важный сигнал для всех. Сейчас работают над тем, чтобы подключить электроэнергию к Изюму. В общем, трудно это делать: много вопросов возникает на примере электрификации, поскольку разрушены электрические сети, много заминированных территорий,

– объяснил Тимошенко.

По его словам, восстановительные работы проходят в очень опасных условиях.

"Ежедневно у нас работают группы электриков и ГСЧС-ников. Как только малейший клочок земли разминирован – сразу заходят электрики, которые начинают работать. Потому что сейчас самое важное – подать электроэнергию к людям", – рассказал чиновник.

Сколько будет стоить восстановление Украины после войны: смотрите видео

Отопительный сезон

Тимошенко отметил, что Харьковской ОВА поставили конкретные задачи по восстановлению сетей, в частности, электроснабжения, водоснабжения, подключения генераторов, восстановления мобильной связи и украинского телевидения.

Относительно последнего – люди были в оккупации, им важно увидеть происходящую в стране правду. И, конечно, подготовка к отопительному сезону – это одна из главных задач, которая сейчас есть. У нас есть несколько планов: "план А" и "план Б",

– указал он.

По его словам, в Киеве понимают, что в больших городах, как Изюм и Балаклея, где есть централизованное теплоснабжение, проблемы с ним должны решиться до отопительного сезона.

"Это очень тяжело сделать. По "плану Б" – если не успеют это сделать, нам нужно будет вывозить людей из этих городов. Что касается маленьких городков, где у людей есть печки – мы будем помогать, собираем резерв дров, чтобы можно было пройти этот период. Потому что времени очень мало до холодов, когда уже нужно согреваться", – объяснил замруководителя ОП.

Читайте также Как флаг Украины снова взвился в Купянске-Узловом: разведка показала яркое видео

Вопросы переселенцев

Тимошенко признал, что из-за наплыва внутренних переселенцев (ВПЛ) была большая нагрузка на западные регионы, в частности на Львовщину.

"Сейчас разгружаем Львовщину, как и еще несколько других областей. Есть онлайн-ресурс для внутреннего пользования по количеству свободных мест для ВПЛ в каждом регионе. Он обновляется ежедневно, им пользуются прежде всего Донецкая, Запорожская и другие области. Все видно в режиме онлайн, ставятся конкретные задачи главам ОВА", – подчеркнул чиновник.

Он заверил, что руководители ОВ все на связи друг с другом и с координационным штабом.

Они знают, куда кого везти. Мест пока достаточно – около 500 тысяч свободных мест для ВПЛ,

– резюмировал Тимошенко.

Советуем Бои, обстрелы, пленные: пограничники показали новые детали контрнаступления на Харьковщине

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: коротко

В первой половине сентября украинские войска начали мощное контрнаступление на Харьковщине, в рамках которого освободили большинство оккупированной территории области. Сейчас под оккупацией остается левый берег реки Оскол. Однако 26 сентября наши защитники сообщили об освобождении Купянска-Узлового, который на левом берегу.

В рамках контрнаступления Украина вернула сотни населенных пунктов, в том числе Изюм, Купянск и Волчанск. Купянск был важным логистическим центром для оккупантов и стал центром оккупированной территории, который после начала контрнаступления переместили в Волчанск.

Вас также может заинтересовать – как россияне вывозят краденые стиральные машины из Украины: смотрите видео