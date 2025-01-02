У Зеленского ответили, может ли ядерное оружие защитить Украину

Были размышления и дискуссии о необходимости восстановления ядерного потенциала Украины. Однако есть другие средства, которые могут обеспечить нашему государству необходимую защиту.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, если Украина в своем арсенале будет иметь ракеты дальностью от 1000 километров, то Россия будет понимать все угрозы для собственной инфраструктуры. Этого будет достаточно, чтобы за часы или дни уничтожить существенную долю мощностей страны-агрессора.

Смотрите также Угрозы Путина должны пугать мир, – Зеленский о заявлениях диктатора по ядерному оружию

Нужно ли Украине ядерное оружие

Михаил Подоляк отметил, если Украина станет членом НАТО, то такое политическое действие партнеров даст понять России, что спекуляции оккупантов завершены.

С того момента россияне будут воевать не с Украиной, а с объединенной Европой.

– сказал советник председателя ОПУ.

Он пояснил, что вопрос безопасности для Украины не заключается в том, есть ли ядерное оружие, потому что говорится об определенных правилах и обязанностях, которые наше государство обязалось выполнять.

Напомним. 16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия. Закон вступил в силу 5 декабря того же года вместе с Будапештским меморандумом.

Если Украина хочет быть неотъемлемой частью европейского сообщества, то необходимо научиться соблюдать договоренности.

"Все, что касается ядерного оружия заключается в договоренностях. Есть у нас ядерное оружие или нет, однако это не решит вопрос безопасности", – подчеркнул Подоляк.

Что даст Украине уверенность в безопасности

По мнению советника председателя ОПУ, есть 2 компонента, которые могут повлиять на безопасность нашего государства. Первое – говорится о милитарных мощностях и возможности их реализовывать на поле боя.

Второе – это политические решения, которые партнерам Украины необходимо принять. Они касаются НАТО, Европейского Союза, объединенной Европы, отделения России и ограничения ее участия в общеевропейских ставах.

Если война в Украине будет правильно простимулирована действиями наших партнеров, в частности задачи милитарного и экономического поражения России, то у нас будут четкие гарантии безопасности,

– подытожил Михаил Подоляк.