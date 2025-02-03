Могут ли российские элиты восстать против Путина: политический эксперт оценил ситуацию в России

После ликвидаций российских генералов элиты в стране-агрессоре панически боятся своей смерти. В частности, в эфирах пропагандистских программ россияне жалуются, что теперь боятся выходить из машины, когда видят самокат.

Это хорошие новости для Украины, ведь оккупанты должны бояться наказания за свои преступные действия. Это 24 Каналу отметил политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий.

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"Очень интересно было слушать их эфиры, когда они рассказывали, что они приезжали и сидели в машине по несколько часов, потому что там стоял какой-то самокат, и они боялись просто зайти в свой подъезд. Это круто. Пусть боятся, потому что они должны вообще до конца жизни своей быть в страхе, в идеале – в тюрьме", – сказал он.

Нужно больше давления

Андрей Городницкий отметил, что далеко не все российские элиты находятся в страхе. Однако есть те, которые были бы очень довольны, если бы Владимир Путин потерял власть, чтобы занять его место. Чем больше на них наложено санкций, ограничений, тем больше они отдали бы для того, чтобы это изменить.

Но, к сожалению, недостаточное количество давления происходит как и внутри страны, так и извне на них, чтобы показать, что они слабые, что они должны меняться. Потому что потом это все перерастет в распад,

– подчеркнул он.

Россияне очень боятся, что они не будут "великими русскими", гегемоном и мощной в военном плане страной. Они не хотят терять уважение от других стран. Возможно, этого элиты страны-агрессора боятся даже больше, чем смены власти.

Напомним, в отчете ISW говорится, что российские элиты и Владимир Путин не заинтересованы в мирных переговорах в ближайшем будущем. Там отмечают, что сосредоточенность на победе России в сочетании с желанием элит усилить войну еще больше указывает на то, что российские элиты поддерживают желание Путина вести переговоры только на условиях, продиктованных Кремлем, и достичь значительной победы, чтобы оправдать войну перед своим обществом.