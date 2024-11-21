Будут воевать с Путиным, "если попросят": Британия может вступить в войну на восточном фланге НАТО

Если российская армия вторгнется в одну из стран НАТО, Вооруженные силы Великобритании готовы воевать с войсками Путина. Об этом заявил заместитель начальника британского штаба обороны Роб Магован.

Роб Магован сообщил о готовности Великобритании воевать против России на заседании комитета по вопросам обороны Палаты общин, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Будет ли воевать Британия с Россией

Такое заявление Магована прозвучало после того, как депутаты спросили о количестве британских бригад, которые смогут добраться до восточного фланга НАТО в случае значительной российской эскалации.

Если британскую армию попросят воевать сегодня, она будет воевать сегодня,

– сообщил Роб Магован.

Это связано с тем, что по правилам НАТО о коллективной обороне, нападение на одного участника считается нападением на всех. Однако сейчас наблюдается беспокойство относительно военного потенциала Британии в случае эскалации конфликта в Европе.

В каком состоянии британская армия

Сухопутная армия Британии является наименьшей еще с 1700-х годов. В прошлом месяце министр обороны Джон Гили заявил, что состояние вооруженных сил "гораздо хуже, чем мы думали".

Кроме этого, Гили рассказал, что армия Великобритании утилизирует пять военных кораблей и более десяти военных вертолетов и беспилотников в рамках программы по сокращению расходов. Это связано с тем, что сейчас страна проводит стратегический обзор обороны.