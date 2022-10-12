"Путину нужно перемирие до 15 ноября": Яковина рассказал, кто давит на Россию

Российский президент Владимир Путин хочет достичь хоть как-то перемирия в войне с Украиной до 15 ноября. Ведь именно на эту дату запланирован саммит G20.

Вероятно, Китай, Индия и Турция на саммите ШОС в Самарканде выдвинули ультиматум Путину: либо он завершает войну до саммита G20, либо они присоединяются к санкциям Запада против страны-агрессора. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

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Кто давит на Россию

Кроме того, этот ультиматум объясняет спешку российского президента с мобилизацией и аннексией украинских территорий, поскольку они прошли именно после саммита ШОС. Более того, Путин будет продолжать эскалацию до 15 ноября, ведь хочет завершить боевые действия на своих условиях.

"Возможно, даже проведет какие-нибудь ядерные испытания или что-то подобное, потому что для него это уже вопрос выживания", – предположил российский оппозиционный журналист.

В Индии уже прямо заявляют, что не поддерживают нарушения территориальной целостности каких-либо стран, а также выступают против уничтожения гражданской инфраструктуры.

На Путина сейчас давит не Запад, на него очень давит Восток, то есть Индия, Китай и Турция,

– отметил Яковина.

Интересно Вопрос распада России решают США и Китай, но они не знают, что с ней делать, – Давидюк.

Как будет вести себя Китай после 15 ноября

Во-первых, Китай может перестать покупать российскую нефть. Во-вторых – прекратить поставки в Россию,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Так, страна выступает для России крупным поставщиком многих товаров, не находящихся под санкциями, но критически важных для российской экономики и "позволяющих России жить". Отказ Китая от поставок может привести к деиндустриализации России, то есть возвращение ее на 50 лет назад.

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Почему Востоку важно быстрое окончание войны

Эрдоган продолжает давить на российского президента касательно завершения войны. Турция, Китай и Индия заинтересованы в скорейшем окончании войны России против нашего государства.

Это объясняется тем, что страны Востока в основном экспортируют свою продукцию в Европу, однако из-за войны в Украине на Западе началась экономическая рецессия. Соответственно, люди меньше покупают товары коллективного Востока.

Поэтому и в Турции, Индии и Китае начинаются очень серьезные экономические проблемы – спад производства и т.д.

– подчеркнул Яковина.

Кроме того, для стабильности внутри страны и удержания власти Си Цзиньпину важно поддерживать постоянный рост экономики. Однако из-за развязывания Путиным войны возможности Китая ограничены и для него это большой риск.

Российский оппозиционный журналист добавил, что в Индии ситуация – самая серьезная, поскольку страна находится на грани голода. Следовательно, даже минимальное увеличение цены на продукты для граждан страны может окончиться фатально.