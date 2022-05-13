На Востоке украинские военные отбили 9 атак и уничтожили 130 оккупантов
13 мая 2022 , 21:47Читати новину українською
Источник:"Восток"
Украинские военные успешно отражают атаки россиян на востоке. Недавно они уничтожили около 130 рашистов.
Об этом 13 мая рассказали в Оперативно-тактической группировке "Восток".
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"В течение суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 9 атак. Кроме того, нанесли огненное поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады псевдореспублики", – рассказали военные.
Россияне понесли такие потери:
- примерно 130 солдат;
- 2 танка;
- 1 бронетранспортер;
- 5 боевых машин пехоты;
- 1 боевую машину десанта;
- 2 миномета;
- 2 автомобиля;
- 2 беспилотника.