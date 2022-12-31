"Вот так российская армия "видит" праздники: в ОП показали последствия удара по Киеву
В офисе Президента показали последствия атаки по столице Украины. На фото заметно, что российские оккупанты попали в гостиницу в центре Киева.
К сожалению, есть погибшие и раненые. Также оккупанты попали в Печерский и Голосеевский районы Киева.
Заметьте В результате удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб, много раненых
Какие последствия атаки в Киеве
Вот так они видят "праздники". Террористы и убийцы! Разбитая гостиница в сердце столицы — это их радость за праздничным столом,
– заявили в Офисе Президента.
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко уточнил, что российский новый год за праздничным столом – это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева.
Последствия атаки по Киеву: смотрите видео
Последствия атаки по центру Киева
Кроме того, взрывной волной выбило окна во Дворце Украины. Кирилл Тимошенко отметил, что обычно в канун Нового года там находятся родители с детьми. Однако 31 декабря чудом не было малышей.
В результате атаки по Киеву выбило окна во Дворце Украина / Фото из телеграма Кирилла Тимошенко
Более того, заместитель Андрея Ермака рассказал, что обломки ракет упали на стадион "Темп" в Святошинском районе столицы.
Значительных повреждений нет. Без пострадавших,
– уточнил Тимошенко.
Последствия падения ракеты на стадион "Темп" / Фото из телеграма Кирилла Тимошенко
Кроме того, есть значительные разрушения в Протасовом Яру, что в Соломенском и частично Голосеевском районах Киева.
Ужасные последствия атаки в Протасовом Яру: смотрите видео
По состоянию на 15:32, 31 декабря в Киеве 11 человек ранены. Они находятся в больницах.
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Что известно об атаке на Киев
- Перед 13:00 31 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Со временем начала появляться информация о работе ПВО в Киеве и других регионах.
- Данные о попадании в Киев подтвердил мэр Виталий Кричко. Впоследствии Кирилл Тимошенко уточнил, что в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль. К счастью, люди там не пострадали.
- В Соломенском районе поврежден частный жилой дом и гостиница. В Печерском районе – гостиница и незначительные повреждения близлежащих построек. Также есть разрушение в Днепровском районе.
- По состоянию на 15:49 известно о 13 раненых и одном погибшем человеке. По данным Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина в Соломенском районе столицы.
- Среди раненых есть журналист из Японии. Он пострадал в Печерском районе Киева.