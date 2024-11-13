Движение транспорта во Львове отображался некорректно из-за воздушной угрозы
13 ноября 2024, 08:34Читати новину українською
На Львовщине утром объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Городские власти сделали важное предупреждение.
Незадолго до семи утра на Львовщине раздались сирены. Воздушные силы предупредили о пусках крылатых ракет с "тушек".
Смотрите также Россия запускает ракеты на Киев: в городе могут ввести графики отключения света
Перебои в работе транспорта
В городском совете предупредили, что движение общественного транспорта во Львове отражается некорректно.
Все из-за применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Просим это учитывать,
– отметили в ведомстве.
По состоянию на 08.32 во Львовской области объявили отбой тревоги.
К слову, в Киеве раздавались взрывы. Враг ударил по столице баллистикой. На месте прилета возник сильный пожар.