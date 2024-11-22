Россия запустила с севера "Шахеды": где существует опасность

Ночью 22 ноября оккупанты начали атаковать Украину дронами. Первые ударные беспилотники появились с севера.

В ночь на 21 ноября россияне воздержались от дронового удара, зато, утром обстреляли Днепр ракетами, одна среди которых была новой разработкой – баллистика средней дальности "Орешник". Впрочем, следующей ночью враг решил продолжить террор Украины "Шахедами", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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