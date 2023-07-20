Ночная атака по Югу: в Генштабе уточнили количество сбитых ракет и дронов

Россия в ночь на 20 июля совершила массированную ракетную атаку. Враг запустил по Украине 3 "Калибра", 5 "Искандеров-К", 7 "Ониксов" и 19 "Шехедов". В ВСУ рассказали, сколько ракет и дронов удалось сбить.

Украинские защитники сбили 2 крылатых ракеты "Калибр" и 3 "Искандеры". Кроме того, удалось ликвидировать 13 "Шахедов".

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В ВСУ отметили, что, кроме того, российские оккупанты нанесли 40 авиационных ударов. Также захватчики совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате российских террористических атак, к сожалению, пострадали среди гражданского населения, есть разрушения и повреждения промышленных объектов, пострадали жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура,

– говорится в сообщении.

Атака в ночь на 20 июля

После того, как Россия заявила о приостановке зернового соглашения, оккупанты начали массированно атаковать южные области. Враг целится по зерновой инфраструктуре.

В ночь на 20 июля россияне в очередной раз атаковали Юг ракетами и дронами.

Оккупанты ударили по Одесской и Николаевской областях. К несчастью, известно о трех погибших (оккупанты убили одного человека в Одессе и двоих – в Николаеве). Кроме того, есть пострадавшие.

Людей предупреждают, что уровень угрозы – очень высок. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Это спасает жизнь.