Россия атакует Украину "Шахедами": есть угроза для Киевской области

Российские оккупанты вечером 9 января снова запускают по Украине беспилотники типа "Шахед". Областями распространяется воздушная тревога.

Россия снова терроризирует мирное население Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно об очередной воздушной атаке

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