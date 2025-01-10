Россия атакует Украину "Шахедами": есть угроза для Киевской области

10 января 2025, 00:09
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Автор: Сергей Попович

Российские оккупанты вечером 9 января снова запускают по Украине беспилотники типа "Шахед". Областями распространяется воздушная тревога.

Россия снова терроризирует мирное население Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно об очередной воздушной атаке

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме.

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