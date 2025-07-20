Оккупанты снова запустили "Шахеды" по Украине: где сейчас звучит тревога

Российская армия вечером 20 июля снова запустили свои ударные беспилотники по Украине. Из-за этого в ряде областей началась воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине?

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