"Шахеды" летят на Киев и ряд областей: где сейчас слышна воздушная тревога

В понедельник, 23 декабря, российская армия снова запустила по Украине дроны-камикадзе. Вследствие этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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