"Шахеды" летят на Киев и ряд областей: где сейчас слышна воздушная тревога

23 декабря 2024, 12:22
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Автор: Дмитрий Усик

В понедельник, 23 декабря, российская армия снова запустила по Украине дроны-камикадзе. Вследствие этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграмме.

13:11, 23 декабря

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

12:23, 23 декабря

Где сейчас тревога:

12:22, 23 декабря

Киев – в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!

11:44, 23 декабря

Черкасская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

11:39, 23 декабря

Киевская, Черниговская области – угроза применения ударных БпЛА.

11:01, 23 декабря

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

10:40, 23 декабря

Группа вражеских БПЛА на Сумщине. Курсом на Ромны с северо-востока.

10:25, 23 декабря

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.