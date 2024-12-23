"Шахеды" летят на Киев и ряд областей: где сейчас слышна воздушная тревога
В понедельник, 23 декабря, российская армия снова запустила по Украине дроны-камикадзе. Вследствие этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Где сейчас тревога: Киев – в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях! Черкасская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Киевская, Черниговская области – угроза применения ударных БпЛА. Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Группа вражеских БПЛА на Сумщине. Курсом на Ромны с северо-востока. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Где сейчас тревога:
Киев – в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!
Черкасская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Киевская, Черниговская области – угроза применения ударных БпЛА.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Группа вражеских БПЛА на Сумщине. Курсом на Ромны с северо-востока.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.