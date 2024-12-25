"Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога
Российская армия вечером 25 декабря запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучал сигнал воздушной тревоги.
Сначала угроза была для жителей северо-восточной части нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине
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Обновление по движению вражеских БПЛА: Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте В Воздушных силах написали о движении вражеских БПЛА: Внимание! Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА. Внимание! Харьковская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА.
Обновление по движению вражеских БПЛА:
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
В Воздушных силах написали о движении вражеских БПЛА:
Внимание! Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
Внимание! Харьковская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА.