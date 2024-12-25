"Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога

25 декабря 2024, 20:51
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия вечером 25 декабря запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучал сигнал воздушной тревоги.

Сначала угроза была для жителей северо-восточной части нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

21:44, 25 декабря

Обновление по движению вражеских БПЛА:

  • БПЛА на границе Харьковской, Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный;
  • БПЛА на юге Харьковской области в направлении Полтавской, курс западный;
  • БПЛА на северо-востоке Днепропетровской области курс юго-западный;
  • БПЛА на севере Днепропетровской области курс западный;
  • БПЛА на западе Днепропетровской области также движется западным курсом;
  • БПЛА из Белгородской области на востоке Сумской области курс южный (Полтавская область).
20:45, 25 декабря

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

20:38, 25 декабря

В Воздушных силах написали о движении вражеских БПЛА:

  • БПЛА в Харьковской области движутся на запад в направлении Полтавщины;
  • БПЛА в Днепропетровской области движутся в юго-западном и западном направлениях;
  • БПЛА в Черниговской области курсом на запад;
  • Новые группы БПЛА на востоке Харьковской области, курс западный.
20:11, 25 декабря

Внимание! Черниговская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

19:09, 25 декабря

Внимание! Харьковская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА.