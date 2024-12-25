"Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога

Российская армия вечером 25 декабря запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучал сигнал воздушной тревоги.

Сначала угроза была для жителей северо-восточной части нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

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