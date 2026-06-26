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24 Канал Новости Украины "Шахеды" вновь атакуют Украину: где сейчас существует опасность
26 июня, 21:33
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"Шахеды" вновь атакуют Украину: где сейчас существует опасность

Владислав Кравцов

Вечером 26 июня российская армия вновь запустила свои ударные беспилотники по Украине. В связи с этим по областям начала распространяться воздушная тревога.

24 Канал сообщает о передвижении вражеских дронов со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативные сообщения о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:42, 26 июня

Реактивный БПЛА над Богодуховом с севера.

21:20, 26 июня

  • Группа БПЛА из Белгородской области (Россия) – на север Харьковской области, курсом на Богодухов.

  • Группа БПЛА направляется на Запорожье с юга.

21:03, 26 июня

  • Группа БПЛА направляется на Чернигов с севера.

  • БПЛА в направлении Харькова с севера.

20:44, 26 июня

БПЛА на Харьков с севера.

20:40, 26 июня

БПЛА из Брянской области России – в Черниговскую область, движется вдоль границы с Беларусью в направлении Любеча и Славутича.

20:39, 26 июня

Группа БПЛА из Луганской области – в Харьковскую область, курсом на Лозовую.

20:15, 26 июня

БПЛА на Харьков с севера.

19:58, 26 июня

БПЛА на севере Харьковской области – курсом на Богодухов.

19:44, 26 июня

  • Группа БПЛА на востоке Харьковской области – курсом на Купянск.

  • БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Запорожскую область.

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