В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за пуска российских ракет
- 28 апреля в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.
- В небе над Украиной также зафиксированы вражеские БпЛА, больше дронов запущено на Черкассы.
Днем 28 апреля российская армия запустила по Украине скоростные цели. Из-за угрозы ракетных ударов в областях объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где и почему объявили тревогу
В 11:09 Воздушные Силы сообщили, что Россия может применить на территории Украины ракеты. Поэтому в Киевской, Сумской и Полтавской областях раздавался сигнал опасности.
Воздушная тревога в Украине объявлена из-за возможного применения врагом баллистического вооружения.
В 11:12 военные сообщили о движении скоростной цели в Сумской области в западном направлении.
В 11.13 ракета фиксировалась в Полтавской области. Она улетает в западном направлении.
По состоянию на 11.22 тревога объявлена в большинстве областей Украины, кроме западных. В столице и Киевской области также звучал сигнал об опасности.
В 11:33 в Києве прозвучал отбой тревоги. В 11:36 отбой угрозы применения баллистики объявили во всех других областях.
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Напомним, что в небе над Украиной еще фиксируются вражеские БпЛА, летающие ночью и утром. Сегодня больше дронов Россия запускает на Черкассы.
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