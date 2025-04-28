В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за пуска российских ракет

Днем 28 апреля российская армия запустила по Украине скоростные цели. Из-за угрозы ракетных ударов в областях объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где и почему объявили тревогу

В 11:09 Воздушные Силы сообщили, что Россия может применить на территории Украины ракеты. Поэтому в Киевской, Сумской и Полтавской областях раздавался сигнал опасности.

Воздушная тревога в Украине объявлена ​​из-за возможного применения врагом баллистического вооружения.

В 11:12 военные сообщили о движении скоростной цели в Сумской области в западном направлении.

В 11.13 ракета фиксировалась в Полтавской области. Она улетает в западном направлении.

По состоянию на 11.22 тревога объявлена ​​в большинстве областей Украины, кроме западных. В столице и Киевской области также звучал сигнал об опасности.

В 11:33 в Києве прозвучал отбой тревоги. В 11:36 отбой угрозы применения баллистики объявили во всех других областях.

Где объявлена ​​воздушная тревога: смотрите на карте

Напомним, что в небе над Украиной еще фиксируются вражеские БпЛА, летающие ночью и утром. Сегодня больше дронов Россия запускает на Черкассы.

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