Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де та чому оголосили тривогу

Об 11:09 Повітряні Сили повідомили, що Росія може застосувати на території України ракети. Через це в Київській, Сумській та Полтавській областях лунав сигнал небезпеки.

Повітряна тривога в Україні оголошена через ймовірне застосування ворогом балістичного озброєння.

Об 11:12 військові повідомили про рух швидкісної цілі на Сумщині в західному напрямку.

Об 11:13 ракета фіксувалася в Полтавській області. Вона летить у західному напрямку.

Станом на 11:22 тривога оголошена в більшості областей України, окрім західних. У столиці та на Київищні також лунав сигнал про небезпеку.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Нагадаємо, що в небі над Україною ще фіксуються ворожі БпЛА, які літали вночі та зранку. Сьогодні найбільше дронів Росія запускає на Черкаси.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.