Украина снова под атакой "Шахедов", в Чернигове прогремел взрыв: где сейчас тревога

Россия вечером 4 июня снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучала тревога.

За движением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

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Что известно о воздушной тревоге?

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