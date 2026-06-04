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24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой "Шахедов", в Чернигове прогремел взрыв: где сейчас тревога
4 июня, 23:08
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Украина снова под атакой "Шахедов", в Чернигове прогремел взрыв: где сейчас тревога

Владислав Кравцов

Россия вечером 4 июня снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучала тревога.

За движением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

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Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

 

00:02, 05 июня

Угроза применения баллистического вооружения с севера.

00:00, 05 июня

  • БПЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморска, Одессы;

  • БПЛА на западе от Херсона, курс – северный (Николаевщина);

  • БПЛА в направлении г. Днепр с юго-востока;

  • БПЛА на северо-востоке от н.п. Репки (Черниговщина), курс – переменный;

  • БПЛА на востоке Харьковщины на/против Пролесного.

23:51, 04 июня

БПЛА в Криворожском р-не Днепропетровщины мимо Зеленодольска в северо-западном направлении.

23:48, 04 июня

В Конотопе Сумской области в результате попадания российского БпЛА есть 5 пострадавших. Среди них дети 2003, 2012 и 2017 годов, а также их мама, написал городской голова Артем Семенихин.

23:45, 04 июня

Днепропетровская область: БПЛА в направлении Синельниково с востока.

23:41, 04 июня

  • Черниговская область: БПЛА в направлении Нежина с севера и н.п. Малая Девица с востока.

  • Днепропетровская область: БПЛА курсом на н.п.Губиниха с юго-востока.

23:29, 04 июня

БПЛА на северо-западе Днепропетровщины на/против н.п. Пятихатки.

23:12, 04 июня

  • БПЛА в направлении г. Запорожье с юга.

  • Управляемый ударный БПЛА в направлении Харькова с юго-запада.

23:09, 04 июня

Новые БПЛА на Харьковщине на/против Изюма с востока.

23:04, 04 июня

БПЛА в направлении Вилково (Одесская область) из акватории Черного моря.

23:02, 04 июня

Несколько групп БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину (вектор - н.п. Лохвица) и Черниговщину (н.п. Парафиевка/Ичня).

23:01, 04 июня

Реактивный БПЛА в районе г. Полтава!

22:49, 04 июня

Реактивный дрон с Харьковщины – на Полтавщину, курсом на Диканьку, Полтаву.

22:47, 04 июня

  • Сумщина: БПЛА мимо Конотопа в направлении Батурина (Черниговщина), в направлении Бурыни, Белополье.

  • Днепропетровская область: БПЛА на востоке области в направлении Павлограда, Терновки.

22:42, 04 июня

Реактивный дрон из Белгородской области России – на север Харьковщины в направлении Богодухова.

22:35, 04 июня

В Чернигове был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспильного.

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Война России с Украиной Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе