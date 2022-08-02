Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химической и радиационной опасности
Источник:Минцифра
В настоящее время приложением "Воздушная тревога" пользуется примерно 11 миллионов украинцев. Оно будет оповещать о 5 типах опасности.
Об этом сообщили 2 августа в Министерстве цифровой трансформации. Для каждого вида тревоги будут раздаваться разные сигналы.
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В приложении будут информировать о таких угрозах:
- воздушная тревога;
- артиллерийский обстрел;
- уличные бои;
- химическая угроза;
- радиационная опасность.
Люди будут получать инструкции действий
Кроме сигналов, приложение также будет отправлять сообщения. Там будут алгоритмы действий в случае определенной опасности.
Всю информацию об угрозах населению будут передавать ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС. Обновления приложения доступны для пользователей iOS, Android, Huawei.
Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,
– отметили в Минцифре.
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