Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химической и радиационной опасности

В настоящее время приложением "Воздушная тревога" пользуется примерно 11 миллионов украинцев. Оно будет оповещать о 5 типах опасности.

Об этом сообщили 2 августа в Министерстве цифровой трансформации. Для каждого вида тревоги будут раздаваться разные сигналы.

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В приложении будут информировать о таких угрозах:

воздушная тревога;

артиллерийский обстрел;

уличные бои;

химическая угроза;

радиационная опасность.

Люди будут получать инструкции действий

Кроме сигналов, приложение также будет отправлять сообщения. Там будут алгоритмы действий в случае определенной опасности.

Всю информацию об угрозах населению будут передавать ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС. Обновления приложения доступны для пользователей iOS, Android, Huawei.

Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– отметили в Минцифре.

Опасность в Донецкой области

Источники 24 канала в украинских спецслужбах сообщают, что россияне готовят обстрелы химической промышленности в Донецкой области. Традиционно обвинить планируют Вооруженные Силы Украины.

Создать химическую угрозу убийцы хотят, чтобы усилить позиции для наступления на Славянск . Командиры кафиров ищут средства индивидуальной защиты.

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Россия занимается ядерным терроризмом

Оккупанты захватили Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе, в Энергодаре. Они терроризируют работников, которые следят за безопасностью на объекте, и размещают там вооружение.

В "Энергоатоме" 29 июля сообщили, что кафиры проникли на "грязную" эстакаду и в радиационную зону блока №2. Они могли оставить там боеприпасы.

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