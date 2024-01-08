Есть информация от партнеров или разведки, – Игнат об объявлении тревоги из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога из-за угрозы баллистики объявляется при малейшей информации об опасности. Ведь этот тип ракет может долететь до территории нашего государства через несколько минут.

Информацию об угрозе баллистического вооружения нам предоставляют партнеры или разведка. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Игнат объяснил, как получают информацию об угрозе баллистики

Юрий Игнат отметил, что если в телеграм-канале Воздушных сил появляется информация об угрозе применения баллистического вооружения, то соответственно это говорит, что есть информация либо от партнеров, либо от нашей разведки, что враг может применить в этом направлении этот тип ракет.

Баллистика может быть тоже разной, то есть это может быть ракета С-300, если есть такая информация, что враг хочет ее применить, то тревоги будут в областях, которые находятся в зоне поражения этого комплекса. Там до 150 километров, условно, может этот комплекс наносить удары по дальности.

– сказал он.

Представитель Воздушных сил также отметил, что если есть информация о применении "Искандер-М", то понятно, что территория распространения тревоги будет больше, ведь радиус этого оружия до 600 километров.

"И если такая информация появляется, если есть малейшая угроза, нужно объявлять тревогу, потому что вы знаете баллистика летит несколько минут буквально и она прилетает на 100, 200, 300, 400, 500 километров. Поэтому тревога объявляется превентивно", – подчеркнул Игнат.

Он также отметил, что иногда можно увидеть варианты, когда информации об угрозе баллистического вооружения у Воздушных сил нет. Потому фактически тревога уже звучит одновременно с работой противовоздушной обороны.

В нескольких областях объявляли тревогу из-за баллистики