Позаботьтесь о безопасности: воздушная тревога в Украине из-за ракетной угрозы

Сирены раздались почти одновременно во многих украинских областях около 3 утра 18 мая. По информации мониторинговых групп, причиной воздушной тревоги является ракетная угроза.

В частности, в канале monitor отметили: "Предварительно, произведены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 с Каспийского направления". Что происходило дальше – рассказываем на 24 Канале.

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Воздушная тревога ночи на 18 мая: что происходило в Украине

Воздушные тревоги вечера 17 мая: самое главное

Вечером 17 мая в большинстве областей нашей страны уже объявляли воздушную тревогу из-за запуска российских беспилотников. Впрочем, сообщений о попадании или убытке из официальных источников не было.

Несколько раньше, около 21:21, в южных регионах объявляли тревогу, а затем в Одессе местные жители слышали громкие взрывы Официальной информации по состоянию на 3 утра не было, однако, как отмечали мониторинговые группы, Россия в этот вечер против Одесской области могла применить ракеты "Калибр".

. Киевщина. "Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – КГВА. "Информационная тишина, не снимайте работу ПВО", – Офис Президента."Враг атакует крылатыми ракетами! Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели", – Винницкая ОВА. Хмельницкая область и Житомирская область – местные также слышат взрывы.. Взрывы слышали в Винницкой области, как сообщило Суспільне. Мониторинговые каналы пишут, что с моря запустили еще одну партию "Калибров".Об угрозе ракетного удара в Черкасской области сообщили в ОВА. Об этом же написал мэр Кременчуга, тем временем местные на Полтавщине уже слышали какие-то звуки, похожие на взрывы.официально об этом не сообщали, но ясно, что в разных регионах Украины сейчас работают силы ПВО.Мониторинговые группы указывают, что над воздушным пространством Украины уже фиксируют вражеские ракеты.Тревога стала всеукраинской, ее объявили также в Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях.Тревогу объявили в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской и Житомирской областях. Через несколько минут добавилась Винницкая область.По сообщениям мониторинговых пабликов, до 10 бортов вражеской стратегической авиации (речь о Ту-95МС) прибыли на рубежи пусков с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России. Предварительно из самолетов выпустили ракеты Х-101/555. Достоверно известно о том, не фальшивые ли это цели, будет только тогда, когда или если они войдут в воздушное пространство Украины.Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская и Сумская. В Черкасской и Кировоградской областях тревога уже продолжалась более двух часов из-за угрозы применения врагом, вероятнее всего, беспилотных аппаратов.