Воздушная тревога по всей Украине: какая причина

Днем 20 июня по всей Украине прозвучал сигнал воздушной тревоги. Все из-за очередного взлета МиГ-31К.

Именно этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". В Воздушных силах сообщили, что он вылетел с аэродрома Саваслейка.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине 20 июня

Воздушная тревога по всей Украине прозвучала в 13:48. Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для Украины из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая может обходить украинские системы ПВО. Эти ракеты уже неоднократно использовались страной-агрессором для обстрела нашего государства.

Что известно о МиГ-31К / Инфографика 24 Канала

Также взлеты МиГ-31К могут происходить с целью передислокации, тренировочных полетов, испытаний и других целей. Из-за этого воздушная тревога объявляется по всей территории Украины.