В Киеве прозвучала тревога во время встречи Зеленского с президентом Европарламента
Днем 9 мая Владимир Зеленский и президент Европарламента Роберта Метсола выступали на совместной пресс-конференции в Киеве. В этот момент в столице объявили воздушную тревогу.
Момент объявления воздушной тревоги попал на видео, передает 24 Канал. Из-за опасности пресс-конференцию политиков пришлось досрочно завершить.
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Воздушная тревога 9 мая
Глава государства также спросил Метсолу, какие у нее ощущения от звуков сирены. На это президент Европарламента ответила, что чувствует себя встревоженной.
И это 9 мая. Это их (россиян, – 24 Канал) реальное отношение к борьбе с нацизмом. Эта их реальность, она вот такая,
– лаконично добавил глава государства.
После этого пресс-конференция, которая проходила во дворе Офиса Президента, была завершена.
Во время встречи политиков прозвучала воздушная тревога / Видео: "Радио Свобода"
Президент Европейского парламента Роберта Метсола в День Европы приняла участие во втором Международном саммите городов и регионов. На мероприятии также присутствовали Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, народные депутаты, чиновники, представители украинских и иностранных органов самоуправления.
Россияне не перестают атаковать Украину
- Российские войска ударили по Николаевщине днем 9 мая. В Воздушных силах сообщалось, что на регион летят ракеты из Черного моря. По информации от мониторинговых каналов ракет было две. Сообщают, что это могли быть ракеты X-59.
- Взрыв также раздался в городе Прилуки, что на Черниговщине. Ранее воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
- Ночью 8 мая российские военные терроризировали Украину с помощью ракет разного типа и "Шахедов". В частности, фиксировались пуски с бомбардировщиков Ту-95МС, в Украину летели "Калибры", а также "Кинжал".
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Всего украинским защитникам удалось уничтожить 59 из них.