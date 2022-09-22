По всей территории Украины звучала воздушная тревога

Во всех областях Украины звучали воздушные тревоги. Напоминаем о важности соблюдения правил безопасности во время сирен. Это может спасти вам жизнь.

Враг не может смириться со своими поражениями на фронте. Поэтому продолжает терроризировать украинцев ракетами. Воздушние тревоги прозвучали около 11:50 почти на всей территории Украины.

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Сирены начали включать около 11:44. Сначала о риске ракетного удара сообщили жителей Одесской и Николаевской областей. После этого карта воздушных тревог начала активно "краснеть. По состоянию на 11:53 о риске ракетных ударов сообщали во всех областях, кроме Ровенской.