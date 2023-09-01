Воздушная тревога в Киеве и во многих украинских областях: ракетная опасность

Тревогу объявили в Киеве и во многих областях Украины ночью 1 сентября, около половины 5 утра. Воздушные силы предостерегают: есть ракетная опасность, не игнорируйте сирены!

По предварительной информации, из акватории Черного моря враг мог запустить "Калибры". Воздушные цели зафиксированы в украинском небе, будут работать силы ПВО.

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Воздушная тревога 1 сентября: что произошло

Угроза для Винницкой области и смежных, Тернопольская область – ракетная опасность! – Воздушные силы.Сообщение Воздушных сил: Умань – находитесь в укрытиях. Скоростные цели в направлении западных областей. Курс может меняться.Ракеты могут лететь на Запад, воздушную тревогу объявили еще в Ровенской и Черновицкой областях.В целом тревога по состоянию на данный момент объявлена в таких областях: Киевская, Черниговская, Сумская, Житомирская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Одесская, Херсонская, Запорожская и Хмельницкая.Воздушную тревогу начали объявлять в разных областях Украины. Сначала это был Юг, а к 04:35 "покраснели" уже центральные и северные области. Воздушные силы Украины сообщили в телеграме, что есть ракетная опасность – вероятный пуск "Калибров" врагом с акватории Черного моря.Мониторинговые паблики уточняли, что это могли быть применены средства РЭБ или другого рода фальшивые цели. Однако это не означает, что воздушную тревогу можно игнорировать:

Обратите внимание, в ночь на 30 августа россияне в очередной раз массированно атаковали Украину – на этот раз крылатыми ракетами авиационного базирования и дронами-камикадзе типа "Шахед". Почти все вражеские цели удалось сбить, но не обошлось без жертв и разрушений. Подробно об атаке и ее последствиях читайте по этой ссылке.