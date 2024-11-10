На Киевщине и в части областей тревога: враг запустил БпЛА
Россия не прекращает атаковать Украину с воздуха. В частности, она снова запустила беспилотные летательные аппараты.
В Киевской и еще ряде областей объявили воздушную тревогу. О том, какая сейчас ситуация, рассказывает 24 Канал.
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Кировоградская область угроза применения врагом ударных БпЛА. Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской и Полтавской областях, движутся в западном и юго-западном направлениях. В Запорожской области также зафиксировали дрон. Воздушные силы писали о целой группе БпЛА, которая двигалась е Днепропетровскую область. На Харьковщине также вражеский дрон. Там возможна работа противовоздушной обороны. В сумской области также зафиксировали вражеский дрон. Там сообщили о возможной работе ПВО. Воздушные силы сообщили о БпЛА на Полтавщине. Дрон направляется в северо-западном направлении угроза для Черниговщины и Киевщины.
На Кировоградщине объявили воздушную тревогу
Дроны на Днепропетровщину
БпЛА на Сумщине
Фиксируют движение БпЛА
Кировоградская область угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской и Полтавской областях, движутся в западном и юго-западном направлениях.
В Запорожской области также зафиксировали дрон.
Воздушные силы писали о целой группе БпЛА, которая двигалась е Днепропетровскую область.
На Харьковщине также вражеский дрон. Там возможна работа противовоздушной обороны.
В сумской области также зафиксировали вражеский дрон. Там сообщили о возможной работе ПВО.
Воздушные силы сообщили о БпЛА на Полтавщине. Дрон направляется в северо-западном направлении угроза для Черниговщины и Киевщины.