На Киевщине и в части областей тревога: враг запустил БпЛА

10 ноября 2024, 16:00
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Автор: Виктория Кульженко

Россия не прекращает атаковать Украину с воздуха. В частности, она снова запустила беспилотные летательные аппараты.

В Киевской и еще ряде областей объявили воздушную тревогу. О том, какая сейчас ситуация, рассказывает 24 Канал.

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16:47, 10 ноября

16:38, 10 ноября

На Кировоградщине объявили воздушную тревогу

Кировоградская область угроза применения врагом ударных БпЛА.

16:04, 10 ноября

Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской и Полтавской областях, движутся в западном и юго-западном направлениях.

16:02, 10 ноября

В Запорожской области также зафиксировали дрон.

16:01, 10 ноября

Дроны на Днепропетровщину

Воздушные силы писали о целой группе БпЛА, которая двигалась е Днепропетровскую область.

16:01, 10 ноября

На Харьковщине также вражеский дрон. Там возможна работа противовоздушной обороны.

16:00, 10 ноября

БпЛА на Сумщине

В сумской области также зафиксировали вражеский дрон. Там сообщили о возможной работе ПВО.

15:58, 10 ноября

Фиксируют движение БпЛА

Воздушные силы сообщили о БпЛА на Полтавщине. Дрон направляется в северо-западном направлении угроза для Черниговщины и Киевщины.