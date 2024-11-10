На Киевщине и в части областей тревога: враг запустил БпЛА

Россия не прекращает атаковать Украину с воздуха. В частности, она снова запустила беспилотные летательные аппараты.

В Киевской и еще ряде областей объявили воздушную тревогу. О том, какая сейчас ситуация, рассказывает 24 Канал.

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