По всей Украине – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Днем 31 декабря по всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Возможна новая массированная ракетная атака.

Не стоит пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен".

Читайте также Готовятся: россияне ставят ПВО над Москвой на праздники, в Белгороде раздают карты укрытий

Где объявили воздушную тревогу

Одесская область

Днепропетровская область

Черниговская область

Харьковская область

Житомирская область

Полтавская область

Херсонская область

Киевская область и город Киев

Запорожская область

Донецкая область

Винницкая область

Николаевская область

Кировоградская область

Сумская область

Львовская область

Черкасская область

Хмельницкая область

Волынская область

Ровенская область

Ивано-Франковская область

Тернопольская область

Закарпатская область

Черновицкая область

Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.

Какие причины воздушной тревоги 31 декабря

В 12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о запуске вражеских ракет. Он отметил, что оккупанты решили попытаться испортить украинцам этот день.

Довариваем картофель на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет,

– написал глава ОВА.

Кстати, воздушную тревогу прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", – написал Ермак в своем телеграмм-канале.

Около 13.20 появились сообщения, что значительное количество ракет летит через Конотоп в направлении Черниговской или Киевской областей. Украинцев просят быть максимально осторожными, ведь враг циничен и коварен.

Россия может во время праздников нанести массированный удар, считает разведка Британии.