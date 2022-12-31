По всей Украине – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
Днем 31 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Возможна новая массированная ракетная атака.
Не стоит пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен".
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Где объявили воздушную тревогу
- Одесская область
- Днепропетровская область
- Черниговская область
- Харьковская область
- Житомирская область
- Полтавская область
- Херсонская область
- Киевская область и город Киев
- Запорожская область
- Донецкая область
- Винницкая область
- Николаевская область
- Кировоградская область
- Сумская область
- Львовская область
- Черкасская область
- Хмельницкая область
- Волынская область
- Ровенская область
- Ивано-Франковская область
- Тернопольская область
- Закарпатская область
- Черновицкая область
Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.
Какие причины воздушной тревоги 31 декабря
В 12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о запуске вражеских ракет. Он отметил, что оккупанты решили попытаться испортить украинцам этот день.
Довариваем картофель на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет,
– написал глава ОВА.
Кстати, воздушную тревогу прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", – написал Ермак в своем телеграмм-канале.
Около 13.20 появились сообщения, что значительное количество ракет летит через Конотоп в направлении Черниговской или Киевской областей. Украинцев просят быть максимально осторожными, ведь враг циничен и коварен.
Россия может во время праздников нанести массированный удар, считает разведка Британии.
- Чтобы подорвать моральный дух украинского населения в праздники, Россия может устроить очередную массированную ракетную атаку. Об этом заявили в британской разведке.
- Россия также стремится перегрузить украинскую систему ПВО и разрушить энергосистему Украины. Для этого она производит регулярные приступы.
- Оккупанты нападают каждые 7-10 дней. В период праздников, вероятно, они могут "изменить эту схему", чтобы деморализовать общество.