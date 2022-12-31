По всей Украине – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

31 декабря 2022, 12:38
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Днем 31 декабря по всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Возможна новая массированная ракетная атака.

Не стоит пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен".

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Где объявили воздушную тревогу

  • Одесская область
  • Днепропетровская область
  • Черниговская область
  • Харьковская область
  • Житомирская область
  • Полтавская область
  • Херсонская область
  • Киевская область и город Киев
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Винницкая область
  • Николаевская область
  • Кировоградская область
  • Сумская область
  • Львовская область
  • Черкасская область
  • Хмельницкая область
  • Волынская область
  • Ровенская область
  • Ивано-Франковская область
  • Тернопольская область
  • Закарпатская область
  • Черновицкая область

Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.

Какие причины воздушной тревоги 31 декабря

В 12:18 глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о запуске вражеских ракет. Он отметил, что оккупанты решили попытаться испортить украинцам этот день.

Довариваем картофель на оливье. Оккупанты решили нам попытаться испортить день. Есть пуски ракет,
– написал глава ОВА.

Кстати, воздушную тревогу прокомментировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", – написал Ермак в своем телеграмм-канале.

Около 13.20 появились сообщения, что значительное количество ракет летит через Конотоп в направлении Черниговской или Киевской областей. Украинцев просят быть максимально осторожными, ведь враг циничен и коварен.

Россия может во время праздников нанести массированный удар, считает разведка Британии.

  • Чтобы подорвать моральный дух украинского населения в праздники, Россия может устроить очередную массированную ракетную атаку. Об этом заявили в британской разведке.
  • Россия также стремится перегрузить украинскую систему ПВО и разрушить энергосистему Украины. Для этого она производит регулярные приступы.
  • Оккупанты нападают каждые 7-10 дней. В период праздников, вероятно, они могут "изменить эту схему", чтобы деморализовать общество.

Автор: Лілія Траспетрихіна