В Украине была воздушная тревога: враг выпустил крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС

Ночью 6 сентября Воздушные силы сообщили, что россияне запустили крылатые ракеты авиационного базирования со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Украине понеслась волна тревог по областям.

Далее в Воздушных силах подчеркнули: есть ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Следует находиться в безопасных местах и не фиксировать работу ПВО, которое будет уничтожать вражеские воздушные цели.

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Воздушная тревога ночью 6 сентября: что происходило

В Воздушных силах официально сообщили об отбое угрозы – в столице, Киевской области и Черкасской области теперь безопасно. Однако тревога до сих пор объявлена ​​в Запорожской и Луганской областях, а также во временно оккупированном Крыму.В большинстве областях объявили отбой воздушной тревоги. Но она продолжается в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской областях и во временно оккупированном Крыму.Есть первая информация по ночной атаке по Одесской области дронами: в ОВА написали, что погиб человек, также в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Тем временем в Киеве продолжает работать ПВО. По сообщению мэра Виталия Кличко, на столицу еще идут ракеты.КГВА предупредила киевлян, что в столице работает ПВО.Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для Киевской области и Киева.Воздушная тревога в Черновицкой области. Угроза с направления Винницкой. Воздушные силы заявили об опасности для Умани!Тревога в Хмельницкой области. Мониторы пишут, ракеты угрожали Черкасской, Полтавской, Кировоградской областям. Однако они маневрируют и изменяют вектор движения довольно часто.Черкасская ОВА сообщила о повышенной ракетной опасности в регионе!Воздушная тревога уже на всей территории Украины, кроме Запада. Ракеты маневрируют в украинском воздушном пространстве.

В 04:23 Воздушные силы Украины проинформировали об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления. И одновременно призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия!

В то же время на Востоке Украины во всех областях объявили воздушную тревогу. А буквально через 20 минут тревогу объявили в Киеве, Киевской области и еще в нескольких областях вокруг. Воздушные же силы написали:

Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!

Заметим, этой же ночью Одесская область, в частности Измаильский район, подверглись атакам дронов-камикадзе типа "Шахед". В регионе активно работали силы ПВО. О последствиях официальных сообщений пока что не было.