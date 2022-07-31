Воздушные силы "отблагодарили" врага: уничтожили 2 склада боеприпасов, 2 опорных пункта и технику

Воздушные силы "отблагодарили" врага. Украинские военнослужащие уничтожили десятки оккупантов, а также до 20 единиц российской техники.

Соответствующую информацию сообщили воздушные силы ВСУ. Ранее в СБУ сообщали, что украинские пилоты так ловко бомбят оккупантов, что те не успевают засечь их на радарах.

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россияне потеряли склады и много техники

30 июля штурмовая авиация Воздушных Сил изрядно "отблагодарила" оккупантов. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое есть у нас в наличии,

– говорится в сообщении.

В результате работы наших Воздушных сил удалось уничтожить:

два полевых склада боеприпасов;

два ротных опорных пункта;

до 20 единиц боевой бронированной техники;

десятки единиц личного вклада врага.

У россии на один беспилотник меньше

Кроме того, наше зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил уничтожило очередную цель врага – беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Также на Изюмщине российский истребитель Су-30см атаковал наши штурмовики Су-25. После этого наши военные пытались ударить по враждебному Су-30см:

к сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния;

и благодаря этой работе зенитчиков, российский Су-30 отогнали. Это позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов.

Следует отметить, что истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ контролируют воздушное пространство, которое подконтрольно Украине.

Кратко о потерях врага

С 24 февраля по 30 июля российские оккупанты потеряли 40,6 тысячи единиц личного склада. Также среди потерь – 1759 танков, 222 самолета, 190 вертолетов и много другой техники врага.

30 июля на Юге ВСУ нанесли 7 авиаударов россиянам. В результате атаки уничтожили опорный пункт и укреплены подземные укрытия врага. Более того, более 100 оккупантов погибли.

В украинских спецслужбах рассказали, что в Харьковской области ВСУ уничтожили одновременно 300 российских оккупантов.

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