Воздушные силы "отблагодарили" врага: уничтожили 2 склада боеприпасов, 2 опорных пункта и технику

31 июля 2022 , 00:37
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Воздушные Силы ВСУ

Воздушные силы "отблагодарили" врага. Украинские военнослужащие уничтожили десятки оккупантов, а также до 20 единиц российской техники.

Соответствующую информацию сообщили воздушные силы ВСУ. Ранее в СБУ сообщали, что украинские пилоты так ловко бомбят оккупантов, что те не успевают засечь их на радарах.

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россияне потеряли склады и много техники

30 июля штурмовая авиация Воздушных Сил изрядно "отблагодарила" оккупантов. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое есть у нас в наличии,
– говорится в сообщении.

В результате работы наших Воздушных сил удалось уничтожить:

  • два полевых склада боеприпасов;
  • два ротных опорных пункта;
  • до 20 единиц боевой бронированной техники;
  • десятки единиц личного вклада врага.

У россии на один беспилотник меньше

Кроме того, наше зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил уничтожило очередную цель врага – беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Также на Изюмщине российский истребитель Су-30см атаковал наши штурмовики Су-25. После этого наши военные пытались ударить по враждебному Су-30см:

  • к сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния;
  • и благодаря этой работе зенитчиков, российский Су-30 отогнали. Это позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов.

Следует отметить, что истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ контролируют воздушное пространство, которое подконтрольно Украине.

Кратко о потерях врага

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Автор: Діана Квасневська