Воздушные силы "отблагодарили" врага: уничтожили 2 склада боеприпасов, 2 опорных пункта и технику
Источник:Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы "отблагодарили" врага. Украинские военнослужащие уничтожили десятки оккупантов, а также до 20 единиц российской техники.
Соответствующую информацию сообщили воздушные силы ВСУ. Ранее в СБУ сообщали, что украинские пилоты так ловко бомбят оккупантов, что те не успевают засечь их на радарах.
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россияне потеряли склады и много техники
30 июля штурмовая авиация Воздушных Сил изрядно "отблагодарила" оккупантов. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое есть у нас в наличии,
– говорится в сообщении.
В результате работы наших Воздушных сил удалось уничтожить:
- два полевых склада боеприпасов;
- два ротных опорных пункта;
- до 20 единиц боевой бронированной техники;
- десятки единиц личного вклада врага.
У россии на один беспилотник меньше
Кроме того, наше зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил уничтожило очередную цель врага – беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Также на Изюмщине российский истребитель Су-30см атаковал наши штурмовики Су-25. После этого наши военные пытались ударить по враждебному Су-30см:
- к сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния;
- и благодаря этой работе зенитчиков, российский Су-30 отогнали. Это позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов.
Следует отметить, что истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ контролируют воздушное пространство, которое подконтрольно Украине.
Кратко о потерях врага
- С 24 февраля по 30 июля российские оккупанты потеряли 40,6 тысячи единиц личного склада. Также среди потерь – 1759 танков, 222 самолета, 190 вертолетов и много другой техники врага.
- 30 июля на Юге ВСУ нанесли 7 авиаударов россиянам. В результате атаки уничтожили опорный пункт и укреплены подземные укрытия врага. Более того, более 100 оккупантов погибли.
- В украинских спецслужбах рассказали, что в Харьковской области ВСУ уничтожили одновременно 300 российских оккупантов.
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