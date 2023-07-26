Воздушные силы предупредили о пуске "Кинжалов": под угрозой Киев
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские захватчики вечером 26 июля совершили массированный ракетный обстрел Украины. В Воздушных силах предупредили о пуске ракет "Кинжал" в Киевскую область.
Впоследствии там подчеркнули, что эти ракеты направляются и на украинскую столицу. Там призвали немедленно пройти в укрытие.
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Россияне пустили "Кинжалы" на Киев
В Воздушных силах отметили, что после запуска крылатых ракет россияне запустили по Украине баллистику. Так, там предупредили о пуске ракет "Кинжал" в направлении украинской столицы.
Киевская область – в укрытие! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал",
– предупредили в Воздушных силах.
Впоследствии там отметили, что эти ракеты летят на Киев. Поэтому там призывали немедленно направляться в ближайшие укрытия.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
После этого стало известно, что ракеты "Кинжал" также направляются в Кировоградскую и Хмельницкую области. В Воздушных силах также призывали уходить в укрытие жителей этих областей.
Также в мониторинговых пабликах сообщили, что состоялся боевой вылет четырех МиГ-31к, а также пуски "Кинжалов". Впоследствии эту информацию в эфире национального марафона подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.
"Была информация от очередных служб, мониторящих ситуацию, были в небе истребители МиГ-31К, после фиксации которых в воздушном пространстве России, заметили высокоскоростные цели, возможно, "Кинжалы", или другие баллистические ракеты", – сказал он.
Оккупанты не впервые запускают "Кинжалы" по Киеву
- Российские захватчики уже несколько раз запускали баллистические ракеты "Кинжал" по Украине. Пока известно, что наше ПВО сбивала эти ракеты россиян.
- Первый случай сбивания "Кинжала" произошел 4 мая 2023 года. Тогда эту "распиаренную" российскую ракету сбил комплекс Patriot, который наше государство получило в апреле того же года.
- Далее Украина сбила "Кинжалы" 16 мая 2023 года, третий раз наша противовоздушная оборона отработала по этим враждебным объектам ровно через месяц - 16 июня.