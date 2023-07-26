Воздушные силы предупредили о пуске "Кинжалов": под угрозой Киев

Российские захватчики вечером 26 июля совершили массированный ракетный обстрел Украины. В Воздушных силах предупредили о пуске ракет "Кинжал" в Киевскую область.

Впоследствии там подчеркнули, что эти ракеты направляются и на украинскую столицу. Там призвали немедленно пройти в укрытие.

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Россияне пустили "Кинжалы" на Киев

В Воздушных силах отметили, что после запуска крылатых ракет россияне запустили по Украине баллистику. Так, там предупредили о пуске ракет "Кинжал" в направлении украинской столицы.

Киевская область – в укрытие! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал",

– предупредили в Воздушных силах.

Впоследствии там отметили, что эти ракеты летят на Киев. Поэтому там призывали немедленно направляться в ближайшие укрытия.

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После этого стало известно, что ракеты "Кинжал" также направляются в Кировоградскую и Хмельницкую области. В Воздушных силах также призывали уходить в укрытие жителей этих областей.

Также в мониторинговых пабликах сообщили, что состоялся боевой вылет четырех МиГ-31к, а также пуски "Кинжалов". Впоследствии эту информацию в эфире национального марафона подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

"Была информация от очередных служб, мониторящих ситуацию, были в небе истребители МиГ-31К, после фиксации которых в воздушном пространстве России, заметили высокоскоростные цели, возможно, "Кинжалы", или другие баллистические ракеты", – сказал он.

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