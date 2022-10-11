Атака из Каспия продолжается: сколько ракет уже сбили

Оккупанты продолжают обстреливать гражданское население Украины. Воздушные Силы сообщили о количестве крылатых ракет, которые удалось сбить утром 11 октября.

С 10 октября не утихают массированные ракетные обстрелы россиянами украинских городов. В ВСУ сообщили, что враг атакует наше государство высокоточным оружием.

Читайте также СБУ ликвидировала две группы диверсантов из ЧВК "Вагнер" в Харьковской области

Оккупанты запускают авиацию из Каспийского моря

Около 07:00 россияне запустили из района Каспийского моря стратегическую авиацию: ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101 и Х-555.

ВСУ сообщают, что удалось уничтожить 4 ракеты силами и средствами воздушного командования "Юг". Задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных сил.